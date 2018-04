रोहित की आंखों में आए आंसू, मैच के दौरान रितिका का ऐसा था रिऐक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के दिन इस सीजन में काफी फिरे हुए से दिख रहे हैं। खेले गए छह मैचों में मुंबई इंडियंस को अभी तक महज एक मैच में जीत मिली है। सनराइजर्स हैदाराबाद के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मैच में टीम लो स्कोरिंग मैच में 31 रनों से हार गई।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

मुंबई इंडियंस को 119 रनों का लक्ष्य मिला था, जवाब में पूरी टीम 87 रनों पर ही सिमट गई। कप्तान रोहित शर्मा महज दो रन बनाकर आउट हो गए थे। टीम की हार के बाद रोहित शर्मा काफी उदास नजर आए। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनके मुताबिक रोहित हार के बाद रोते हुए नजर आए।

रोहित को काफी कूल कप्तान माना जाता है, और वो हारकर रोने वाले कप्तानों में से नहीं हैं। मुंबई इंडियंस के फैन्स को भी इस हार से बहुत झटका लगा है। आइए देखते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह के रिऐक्शन्स आ रहे हैं...

@ImRo45 I don't know whether you see my post or not bro....I want to convey to you something as your fan....eventhough Mumbai is out off playoffs we are here for you to support...because we had a much affection with our franchise...and don't keep sad face bro it hurts me a lot... pic.twitter.com/UwnED5TF5V