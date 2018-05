VIDEO: हरभजन सिंह से गेंदबाजी नहीं कराने के सवाल पर धौनी ने की सबकी 'बोलती बंद'

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन का फाइनल मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमें कमर कसकर तैयार हैं। मजेदार बात ये है कि ये दोनों टीमें प्लेऑफ में इससे पहले भी भिड़ चुकी हैं।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

पहले क्वॉलिफायर में चेन्नई सुपरकिंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को कड़े मुकाबले में हराया था। पहले क्वॉलिफायर में कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने हरभजन सिंह से गेंदबाजी नहीं कराई थी, जिसको लेकर काफी बातें भी हुई थीं। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धौनी से इस बारे में सवाल किया गया। जब रिपोर्टर ने धौनी से पूछा कि भज्जी से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई, तो उन्होंने कहा, 'मेरे घर में बहुत सारी कार और बाइक हैं, लेकिन मैं सबको रोज नहीं चलाता।'

धौनी का ये जवाब सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। धौनी ने कहा, 'अगर आपकी टीम में 6-7 गेंदबाज हैं, तो आपको मैच की परिस्थिति के हिसाब से गेंदबाजी करानी होती है। आपको देखना होता है कि मैच की कंडीशन क्या है और कौन सा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। अगर मुझे लगेगा कि इस गेंदबाज से गेंदबाजी कराने की जरूरत नहीं है, तो हम उनसे गेंदबाजी नहीं कराएंगे।'

What goes into @msdhoni mind before he chooses a particular bowler? The @ChennaiIPL captain offers a very interesting analogy😬. #VIVOIPL #Final #CSKvSRH pic.twitter.com/XEIEDdBEtH