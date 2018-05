IPL Eliminator Live KKRvRR: 4 विकेट गिरने के बाद कोलकाता का स्कोर पहुंचा 70 रन के पार

आईपीएल के एलीमिनेटर मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स से हो रहा है। राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतने वाली टीम का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से दूसरे क्वालीफायर में होगा।

टीमें (Playing XI):

कोलकाता नाइट राइडर्स: दिनेश कार्तिक (कप्तान-विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, क्रिस लिन, रोबिन उथप्पा, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, नीतीश राणा, जेवोन सियर्ल्स और प्रसिद्ध कृष्णा।

राजस्थान रॉयल्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), हेनरीक क्लासेन, जयदेव उनादकट, संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर, कृष्णप्पा गौतम, राहुल त्रिपाठी, बेन लाफलिन, स्टुअर्ट बिन्नी, श्रेयस गोपाल और ईश सोढी

- आधी पारी यानि 10 ओवर खत्म होने के बाद कोलकाता का स्कोर हुआ- 63/4। कप्तान दिनेश कार्तिक और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद।

- 8वें ओवर में कोलकाता को लगा एक और झटका। श्रेयस गोपाल को आसान कैच थमा बौठे क्रिस लिन (18)।

- 6 ओवर के बाद कोलकाता ने 3 विकेट खोकर बनाए 46 रन। दिनेश कार्तिक (14) और क्रिस लिन (15) क्रीज पर मौजूद

- छठे ओवर में जयदेव उनादकट आए गेंदबाजी करने। उनादकट के ओवर में पड़े तीन चौके। छठे ओवर में बने 14 रन।

- चौथे ओवर में जोफरा आर्चर ने नीतीश राणा (3) को किया कैच आउट। उनादकट को आसान कैच दे बैठे राणा।

- तीसरा ओवर डालने आए के गौतम। पहली गेंद पर रॉबिन उथप्पा के बैट से एज लगकर सीधा गौतम के हाथों में कैच चला गया। 3 रन बनाकर उथप्पा आउट।

