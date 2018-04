IPL2018: गंभीर ने भारत-पाक रिश्ते पर कही ऐसी बात कि आपका खून खौल जाएगा- VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली डेयरडेविल्स के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने भारत-पाकिस्तान संबंध को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। गंभीर का मानना है कि कंडीशन बायकॉट करना भारत-पाकिस्तान रिश्ते का कोई समाधान नहीं है। बॉर्डर पर आए दिन होने वाले सीजफायर के उल्लंघन को लेकर गंभीर काफी रोष में नजर आए।

इनकी आँखें नम थी दिल में ग़म था। मैंने जब टटोला तो जाना मेरा ग़म तो बहुत कम था! Spent last evening wid families of @crpfindia martyrs. https://t.co/QAXEp200vy is supporting education of these brave kids. Today they’ll be @ Kotla to watch @DelhiDaredevils play. Thanks @inspiranti pic.twitter.com/jsrNBgUoRm