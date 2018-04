स्पोर्ट्स एंकर को फैन ने दिया ये ऑफर, मिला ऐसा जवाब जो कभी न सोचा होगा

आईपीएल 11 की शुरुआत 7 अप्रैल से हो चुकी है। आईपीएल को लेकर क्रिकेट फैन्स में काफी एक्साइटमेंट रहती है। वो सोशल मीडिया पर आईपीएल को लेकर काफी कुछ शेयर करते रहते हैं। लेकिन एक यूजर तो स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर का ही फैन हो गया और उन्हें अपने साथ डिनर करने के लिए तक बोल दिया। हालांकि इस पर मयंती ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है।

दरअसल, एक यूजर ने मयंती के लिए लिखा, 'मैं जब भी आपको देखता हूं तो आपको ही देखता रह जाता हूं। आप क्लास और पर्सनैलिटी का जबरदस्त मेल हैं। काश मैं उस लायक होता कि मैं आपको डिनर पर ले जा पाता। मेरे पास ये बताने के लिए बिल्कुल शब्द नहीं हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं।'

इस शख्स के ट्वीट का जवाब देते हुए मयंती ने लिखा, थैंक्यू...मुझे और मेरे पति को आपके साथ डिनर पर चलने में बहुत खुशी होगी।

Thank you! My husband and I would love to join you 😊 https://t.co/EI9jDGj6Rp