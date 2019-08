टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए मुंबई में इंटरव्यू जारी, आज शाम 7 बजे होगा ऐलान

टीम इंडिया के नए हेड कोच का इंतजार आज (16 अगस्त) शाम सात बजे खत्म हो जाएगा। इस पद के लिए फाइनल राउंड में पहुंचे सभी 6 उम्मीदवारों का इंटरव्यू मुंबई स्थित बीसीसीआई हेडक्वार्टर में चल रहा है। ये 6 उम्मीदवार रवि शास्त्री, माइक हेसन, टॉम मूडी, रॉबिन सिंह, लालचंद राजपूत और फिल सिमंस हैं। के लिए इंटरव्यू कपिल देव की अगुआई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (क्रिकेट एडवाजरी कमिटी) ले रही है। इस समिति के अन्य सदस्यों में टीम इंडिया पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड और महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी शामिल हैं।

Maharashtra: Former cricketer Kapil Dev arrives at Board of Control for Cricket in India (BCCI) headquarters to conduct interview for Indian cricket team's head coach in Mumbai. He is a member of Cricket Advisory Committee (CAC) for appointing Head Coach for Indian cricket team. pic.twitter.com/SClqPg2p0M

इसके साथ ही सपोर्ट स्टाफ के नामों का ऐलान भी शुक्रवार को ही कर दिया जाएगा। सपोर्ट स्टाफ के लिए मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद इंटरव्यू ले रहे हैं। बीसीसीआई का कहना है कि उसके पास कोच पद और सपोर्ट स्टाफ के लिए 2000 से अधिक आवेदन आए थे। हालांकि काेच पद चुनने के लिए बीसीसीआई का एक पैमाना ये भी है कि उक्त दावेदार ने कम से कम 30 टेस्ट और 50 वनडे खेले हों। लेकिन माइक हेसन के मामले में इस नियम को नजरंदाज किया गया है। हेसन ने कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने अपनी कोचिंग में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कई अहम सफलताएं दिलाईं हैं।

Maharashtra: Former India fielding coach Robin Singh arrives at Board of Control for Cricket in India (BCCI) headquarters for Indian cricket team's head coach interview in Mumbai. He is one of the six candidates shortlisted by BCCI for the post. pic.twitter.com/0HJ8Z7KsEE