INDvsWI: वेस्टइंडीज को छोड़कर कनाडा टी-20 लीग में खेल रहे आंद्रे रसेल, हुए ट्रोल

India vs West Indies 2019, 1st T20: वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर से आंद्रे रसेल एक विवाद को लेकर चर्चा में हैं। आंद्रे रसेल चोट की वजह से भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। भारत के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में चुना गया था, लेकिन रसेल ने वेस्टइंडीज के लिए न खेलकर कनाडा जी टी-20 लीग में खेलने का फैसला किया। इसके बाद आंद्रे रसेल ने घुटने की चोट से पूरी तरह न उबर पाने का कारण बताकर टी-20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन इसी दौरान वह कनाडा लीग में खेलते दिखे। जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

वेस्टइंडीज के इस ऑल राउंडर ने आईपीएल में अपने ही अंदाज में कई छक्के लगाए और अकेले अपने दम पर कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए कई मैच जीते। आंद्रे रसेल विश्व कप 2019 में भी खेले, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। गेंद से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बल्ले से उनका शॉट्स स्लेक्शन हमेशा सवालों में घिरा रहा। उन्होंने अच्छी शुरुआत के बाद लगातार अपनी विकेट थ्रो की। हार्ड हिटिंग इस बल्लेबाज की घुटने की चोट भी पूरे टूर्नामेंट में उन्हें परेशान करती रही। इसी चोट की वजह से उन्हें बीच में ही विश्व कप से हटना पड़ा।

वह एक महीने बाद फिर एक्शन में आए जब वह वानकूवर नाइट्स की तरफ से ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग में खेले। पहले मैच में उन्होंने न बल्लेबाजी की न गेंदबाजी। इसके एक सप्ताह बाद 31 वर्षीय ऑल राउंडर रसेल भारत के खिलाफ होने वाली टी-20 से भी बाहर हो गए। उन्होंने खुद को इस टूर से अलग कर लिया। हालांकि, इसके बाद वह ग्लोबल क्रिकेट में खेलते हुए नजर आए। इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया।

"He doesn't think he'd be doing justice to other people who could be here and are 100%" – Brathwaite on Russell's knee troubles keeping him out of the first two T20Is v 🇮🇳https://t.co/v2rNhIR26D — ICC (@ICC) August 3, 2019

Andre Russell ruled out T20I series vs India due to injury.



Andre Russell playing in Canada T20 tonight — Merin Kumar ™ (@merin_kumar) August 2, 2019

I hope someday soon someone will speak to Andre Russell, ask him about his plans once for all.

You can't make yourself unavailable for your National team and then play for a franchise on the same day

It's beyond my understanding, really. Ridiculous. #INDvWI #GlobalT20Canada — Abhishek Barthur (@imabhi27) August 3, 2019

Andre Russell out of India t20's which starts tomorrow bcoz of injury but he's playing today in GLT20 😂😂😂 Only Windies players can do this magic. — arfan. (@Im__Arfan) August 2, 2019

A half fit Russel is good enough for GLT20. But u cant be half-fit and play for the country .. Expectations - of fellow teammates and countrymen at large are very different.. — Shreyans Mehta (@ShreyansMehta7) August 2, 2019

hahaha - so Andre russell not fit to play a T20i but fit enough to play T20 in Canada? — Andy Reid 🇭🇰🇪🇸 (@hkseal) August 3, 2019

Andre Russell has been ruled out of WI T20 series against India due to injury.



But today he is playing in Canada T20 league. What a joke. @sachin_rt @SGanguly99 — Prasoon Mishra (@prasoonkrmishra) August 2, 2019

हालांकि, वेस्टइंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट ने स्टार ऑलराउंडर का बचाव करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि आगामी टी-20 विश्व कप में वह पूरी तरह फिट हों। इसलिए वह इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए। टी-20 का यह विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, इसीलिए उन्हें इस सीरीज से बाहर रखा गया। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि रसल ने देश के लिए न खेलकर क्लब के लिए खेलना चुना।

पिछले साल वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश और भारत का दौरा किया था, लेकिन पेसर आंद्रे रसेल और सुनील नरेन टीम में से बाहर रहे, लेकिन अमेरिका में वे एक क्लब के लिए खेले। उन्होंने यूएस ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया। इस बात के लिए यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया।