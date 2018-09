IndvsEng 5th Test: जानिए भारत के लिए डेब्यू करने वाले हनुमा विहारी क्यूं हैं खास

भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में जारी पांचवें टेस्ट के लिए आज भारतीय टीम ने हनुमा विहारी को मौका दिया है। यह विहारी का भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है। वो भारत के लिए डेब्यू करने वाले 292वें टेस्ट खिलाड़ी हैं। मैच से पहले भारतीय टीम ने हनुमा विहारी को टीम इंडिया की कैप सौंपी और ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया।

इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले विहारी ने कहा, "भारतीय टीम में जगह बनाने काफी मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको टीम में आने का मौका मिले तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने चयन को सही साबित करें। मैं इस समय बस यही सोच रहा हूं कि मेरे सामने जो भी मौके आएं मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा।"

Proud moment for Hanuma Vihari as he becomes the 292nd player to represent #TeamIndia in Tests. #ENGvIND pic.twitter.com/M5qh0Y54E0

"When I get an opportunity, I want to make it count" - @Hanumavihari had said before joining the team in England. Just the right time to listen in to Test debutant #HanumaVihari on his expectations, aspirations & preparations #ENGvIND



