INDvNZ Semifinal: इन 5 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली हार

वर्ल्ड कप 2019 के लिए हुए आज सेमीफाइल मैच में जिस तरह से टीम इंडिया हारी है उससे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा। लोगों को उम्मीद थी टीम इंडिया फाइनल्स में जरूर पहुंचेगी लेकिन कुछ हालात ऐसे बने वर्ल्ड कप में पहुंचने का भारत का सपना चकनाचूर हो गया। आइए जानते हैं टीम इंडिया की हार के पांच बड़े कारण-



1- टॉप ऑडर फ्लॉप

टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने निराश किया। रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। 1.3 ओवर में 4 बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। रोहित चार गेंद पर एक रन बनाकर आउट हुए। मैट हेनरी की गेंद पर टॉम लेथम ने उनका कैच लपका।

लोकेश राहुल के रूप में टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिरा। लोकेश राहुल महज 1 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मैट हैनरी ने आउट किया।



2- कोहली की निराशाभरी पारी-

कप्तान के रूप में कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और लोगों का भरोसा भी था। लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा निराश किया। ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर विराट कोहली पवेलियन लौटे । 2.4 ओवर में 5 रनों पर भारत को दूसरा झटका था। विराट कोहली 6 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए। बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, अंपायर ने आउट दिया, इसके बाद कोहली ने रिव्यू लिया और रिव्यू में उन्हें अंपायर के फैसले के हिसाब से आउट दिया गया। होकली के आउट होने को डाउटफुल माना जा रहा है।



3- मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी नहीं चले-

रोहित शर्मा, कोहली और राहुल के आउट होने अच्छा खेलने की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक पर थी। लेकिन कार्तिन 6 बनाकर ही पवेलियन पहुंच गए और इस प्रकार टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की साझेदारी से टीम इंडिया का स्कोर 50 रन से ज्यादा तक पहुंचाया। हालांकि यह साझेदारी भी 46 रनों में ही सिमट गई। और आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए अच्छा स्कोर नहीं मिला जिससे कि वह कुछ कम दबाव के साथ खेल पाते।



4- जल्दबाजी में धोनी का जल्दबाजी में रन आउट

धोनी को शुरुआत में हार्दिक पंड्या मिले जो जल्द ही पवेलियन पहुंच गए। इसके बाद धोनी का साथ देने पहुंचे रविंद्र जड़ेजा अच्छी पारी खेली और 77 रन बनाकर आउट हो गया। जड़ेजा और धोनी ने टीम इंडिया का स्कोर सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया, यहां तक की अब टीम इंडिया की जीत पूरी उम्मीद थी लेकिन जड़ेजा के बाद भुवनेश्वन कुमार धोनी का साथ देने आए लेकिन जल्दबाजी के चलते उनकी जोड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और धोनी ने रन आउट होकर अपना विकेट गंवा दिया।



5- बारिश बनी विलेन

टीम इंडिया की हार का एक बड़ा कारण पहले दिन के मैच में हुई बारिश भी है। पहले दिन पूरा मैच होता शायद टीम इंडिया नहीं हारती। बारिश होने के कारण दूसरे दिन में मैदान में नमी भी थी जिससे प्लेयर्स को रन बनाने में ज्यादा दम लगाना पड़ रहा था। फंसे मैच के बीच में प्लेयर्स को एक दिन का रेस्ट मिला जो टीम इंडिया के लिए घातक साबित हुआ।

यहां कैसे एक के बाद एक टीम इंडिया के विकेट गिरे-

A stunning opening salvo by the @BLACKCAPS reduced India to 5/3, helping set the platform for a second straight appearance in the @cricketworldcup final.



Watch the wickets fall! 👀#BACKTHEBLACKCAPS | #CWC19 pic.twitter.com/nXyhu6DvHk