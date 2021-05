हरमनप्रीत कौर ने टेस्ट जर्सी में शेयर की फोटो, लिखा खास मैसेज

टीम इंडिया की लिमिटेड ओवर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टेस्ट जर्सी में अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है। हरमनप्रीत इन दिनों मुंबई में टीम के साथ अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रही हैं। भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड दौरे के लिए 2 जून को पुरुष टीम के साथ रवाना होना है। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 16 जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेलना है। इसके बाद टीम तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी।

Harmanpreet Kaur shows off the Indian's women's Test jersey!



Hard to believe she has played just a couple of Women's Test!!#HarmanpreetKaur #ENGWvINDW pic.twitter.com/9xRVvqD3Mv