बैडमिंटन: दुबई चैलेंज में अश्मिता को स्वर्ण, शुभांकर और तरुण को रजत

भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चाहिला ने शानदार प्रदर्शन के साथ दुबई इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट के खिताब को अपने नाम किया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में शुभांकर डे और पुरुष युगल वर्ग में तरुण कोना को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। भारत की 19 वर्षीय खिलाड़ी अश्मिता ने महिला एकल वर्ग के फाइनल में दक्षिण कोरिया की जेओन जुई को मात दी। अश्मिता ने केवल 33 मिनटों के भीतर वर्ल्ड नम्बर-77 को सीधे गेमों में 21-19, 21-15 से मात देकर खिताबी जीत हासिल की। गौरतलब है कि इस साल अश्मिता को एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने मिश्रित टीम स्पर्धा में हिस्सा लिया था। दुबई इंटरनेशनल चैलेंज में अश्मिता ने क्वालीफायर चरण का सामना कर मुख्य दौर में कदम रखा और अंत में खिताबी जीत हासिल की।

Assam's First! Rising 🇮🇳shuttler Ashmita Chaliha enter record books winning the Dubai International Challenge in the Nad Al Sheba Sports Arena, after eclipsing 🇰🇷's #JeonJui 21-19, 21-15 in the summit clash. On behalf of #BAI we wish you all the success. #IndiaontheRise pic.twitter.com/3YsmDF5j1u

इस टूर्नामेंट में हालांकि, भारतीय पुरुष खिलाड़ी शुभांकर दे को फाइनल में हार मिली। मैच के बाद अश्मिता ने कहा, 'पहला गेम काफी करीब था जिससे मुझे आत्मविश्वास मिला। दूसरे गेम में मैं काफी आगे थे और इसलिए मुझे दवाब महसूस नहीं हुआ। मैं अच्छी लय में थी और अपनी ताकत के साथ खेल रही थी।वर्ल्ड नम्बर-54 शुभांकर को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में रूस के वर्ल्ड नम्बर-63 खिलाड़ी व्लादिमीर मालकोव ने सीधे गेमों में 10-21, 15-21 से मात दी। वहीं पुरुष युगल वर्ग में तरुण और उनके पुरुष जोड़ीदार मलेशिया के लिम किम वाह को दक्षिण कोरिया के किम सांग सू और यू येओन सियोंग ने 21-13, 21-16 से मात दी।

Just in: Subhankar Dey finishes runners up as he goes down to top seed Vladimir Malkov 10-21, 15-21 in Final.

2 weeks back, Subhankar Dey had defeated legend Lin Dan on his way to winning Super 100 tournament in Germany. #DubaiInternationalChallenge pic.twitter.com/kKUucoS4j2