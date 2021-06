इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई टीम इंडिया- देखें Photos और Video

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे के लिए बुधवार देर रात मुंबई से एकसाथ रवाना हुई। विराट कोहली एंड कंपनी और मिताली राज एंड कंपनी गुरुवार (3 जून) को इंग्लैंड पहुंचेंगी। दोनों टीमें चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई हैं। महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ इकलौता टेस्ट मैच और तीन-तीन वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है। पुरुष टीम को इस दौरे पर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।

