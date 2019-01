INDvNZ: ODI सीरीज से पहले धवन ने दिखाया दम- बोले- No shortcuts to hard work

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पांच मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच 23 जनवरी को खेला जाना है। सीरीज से पहले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा कि कड़ी मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी।

दोनों टीमों के बीच पहला मैच नेपियर में खेला जाना है। धवन ने जिम में वेटलिफ्टिंग का वीडियो शेयर किया है और लिखा, 'No shortcuts to hardwork! Only hardwork can make success look easy.' (कड़ी मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। सिर्फ कड़ी मेहनत से ही सफलता आसान लग सकती है।) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज धवन के लिए कुछ खास नहीं रही और वो न्यूजीलैंड में इसकी कसर जरूर निकालना चाहेंगे।

धवन ने तीन वनडे मैचों में 0, 32 और 23 रनों की पारी खेली थी। वहीं धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 76 और 41 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी। वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए धवन इस सीरीज में अपनी फॉर्म में लौटने की पूरी कोशिश करेंगे।

भारत और न्यूजीलैंड दौरा का पूरा शेड्यूल (india vs new zealand 2019 schedule time table)

23 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला वनडे मैच (नेपियर) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

26 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

28 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

31 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे मैच (हैमिल्टन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

03 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां वनडे मैच (वेलिंगटन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज

06 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी-20 मैच (वेलिंगटन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

08 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी-20 मैच (ऑकलैंड) (11:30 AM भारतीय समयानुसार)

10 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी-20 मैच (हैमिल्टन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे टीम (india vs new zealand 2019 odi squad)

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, के खलील अहमद, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, शुभमन गिल।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की टी20 टीम (india vs new zealand 2019 t20 squad)

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, क्रुणाल पंड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, के खलील अहमद, शुभमन गिल, विजय शंकर।