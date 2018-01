GOOD NEWS! भारतीय टीम की हो गई बल्ले-बल्ले, कोहली ने अपने नाम किए ये चार अवॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही तीन दिवसीय टेस्ट सीरीज को दो टेस्ट खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम दोनों टेस्ट हारकर हाथ से सीरीज गंवा चुकी है। इस बात पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के फैंस काफी खफा नजर आ रहे हैं। लेकिन कोहली के फैंस के लिए खुशखबरी है। हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा गया है। इतना ही नहीं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी विराट को ही दिया गया है। इसके अलावा विराट कोहली आईसीसी की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान भी चुने गए हैं। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में इस केटेगरी का अवॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ के खाते में गया है। बता दें कि पिछले साल कोहली ने 26 मैचों में 76.84 की एवरेज से 1460 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 6 शतर और 7 अधर्शतक लगाए थे।

