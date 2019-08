Ind vs WI: जमैका में इंडियन हाइ कमिश्नर के घर डिनर पर पहुंची टीम इंडिया, फैन्स ने अनुष्का शर्मा को किया इसलिए ट्रोल

भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। तीन-तीन मैचों की टी-20 और वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे है और दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से जमैका में खेला जाना है। मौजूदा दौरे पर ये टीम इंडिया का आखिरी मैच भी होगा। इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम इंडियन हाइ कमिश्नर एम सेवाला नायक के घर ऑफिशियल डिनर पर गई। इसकी तस्वीर बीसीसीआई ने ट्विटर के जरिए शेयर की है। इस फोटो में कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा नजर नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर फैन्स ने बीसीसीआई को ट्रोल किया है।

बीसीसीआई ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जमैका में इंडियन हाइ कमिश्नर के घर पर टीम इंडिया ने ऑफिशियल डिनर में हिस्सा लिया।'

Team India members attend the official team dinner at the Indian High Commissioner's residence in Jamaica 📸📸 pic.twitter.com/GhEnH3Lxqk