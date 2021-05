UAE में होंगे IPL 2021 के बचे हुए 31 मैच, वायरल हुआ जोफ्रा आर्चर का पुराना ट्वीट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने शनिवार को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग (एसजीएम) में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को यूएई शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने बताया कि टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मुकाबलों को सितंबर-अक्टूबर के बीच में करवाया जाएगा। यह लगातार दूसरा साल होगा, जब आईपीएल के मैच यूएई में खेले जाएंगे। बीसीसीआई के इस फैसले के साथ ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया। आर्चर ने यह ट्वीट आज से 6 साल पहले किया था।

उस समय आर्चर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, 'दुबई जाना ही पड़ेगा।' उनके इस ट्वीट को उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने भी शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'तुम जानते थे जोफ।'

You know it, Jof. ✈️ https://t.co/KYAPJmbR9e