IPL 2019 DCvSRH: अय्यर का विकेट लेकर खलील अहमद ने किया ऐसा इशारा, VIDEO हो गया वायरल

Indian Premier League 2019 DC vs SRH (Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज खलील अहमद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में खलील अहमद ने जैसे ही श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, वैसे ही उन्होंने ऐसा जश्न मनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

11वें ओवर की दूसरी गेंद पर अय्यर ने खलील अहमद की गेंद पर ऋद्धिमान साहा को कैच थमाया। इसके बाद खलील ने अपने हाथ से फोन मिलाने का इशारा किया और फिर हेलो बोलकर दौड़ने लगे। इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर पेज पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। फैन्स ने भी इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स किए हैं।

What do you reckon Khaleel was trying to convey to Shreyas?#Eliminator #DCvSRH pic.twitter.com/vELwzcxmIw — IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2019

He trying to tell the slectors that he also here for #CWC19 if you need — Rizwan Hashim 🇵🇰 (@RizwanHashim15) May 8, 2019

He’s was trying to call MSK Prasad (Chief selector) that he’s still available in place of Bhuvi or may be Jadhav — कपिल चौहान (@Im_KapilChauhan) May 8, 2019

Hello MSK PRASAD What about me for 4th seamer in Worldcup ?



Hello?

Hello?

Hello?



Firse lagata hu😂 — Happy🇮🇳 (@Cricketician_) May 8, 2019

ha shreyas ki mummy maine aapke bete ka wicket lelia — Berozgar Yasir~ (@Yasir765189) May 8, 2019

He is calling to him for booking flight ticket to his hometown — Ur Rahul Reddy (@srinureddy19) May 8, 2019

बुधवार (8 मई) को विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.5 ओवर में आठ विकेट पर 165 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। खलील अहमद ने 2.5 ओवर में 24 रन खर्चे और दो विकेट लिए।