IPL 2019 SRHvsRCB: एक गेंद पर 2 रनआउट! वीडियो देखकर चकरा जाएगा सिर

IPL 2019 SRH vs RCB: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। टीम को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 31 मार्च को हुए मैच में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसे देखकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। 19वें ओवर में एक ही गेंद पर आरसीबी के दो बल्लेबाज रनआउट हो गए।

क्रिकेट के नियम के मुताबिक एक गेंद पर दो बल्लेबाज आउट नहीं हो सकते, नहीं तो आरसीबी की हालत और भी खस्ता हो जाती। विजय शंकर ओवर फेंक रहे थे और स्ट्राइक पर मोहम्मद सिराज थे, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज छोड़े और दोनों ही छोर पर दोनों आउट हुए, हालांकि कोलिन डि ग्रैंडहोम पहले रनआउट हुए, तो पवेलियन उनको ही लौटना पड़ा। मजेदार बात यह थी कि यह गेंद भी नोबॉल थी, जिसपर आरसीबी को विकेट गंवाना पड़ गया। इंडियन प्रीमियर लीग के ट्विटर पेज पर यह वीडियो शेयर किया गया है।

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया है, 'सिर्फ हंसने के लिए, कॉमेडी ऑफ एरर: एक बॉल, दो रनआउट।'

Just for laughs 😅😅 Comedy of errors: 1 ball, 2 run outs



