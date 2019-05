IPL 2019 Final MIvCSK: फाइनल हारने के बाद भज्जी को आया गुस्सा, Video में देखें कैसे किया रिऐक्ट

Indian Premier League 2019 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings MI vs CSK: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच के बाद एक ओर जहां मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जश्न मनाते नजर आए तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में हताशा देखने को मिली। इस दौरान हरभजन सिंह ने डगआउट में बैठे गुस्सा निकाला।

आखिरी गेंद पर लसिथ मलिंगा ने शार्दुल ठाकुर को आउट कर मुंबई इंडियंस को चौथी बार चैंपियन बना डाला। वहीं डगआउट में बैठे भज्जी जो पैड पहनकर बल्लेबाजी के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने बल्ला पटक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। भज्जी चेन्नई सुपर किंग्स के पहले कई साल मुंबई इंडियंस टीम के लिए भी खेल चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं और हरभजन सिंह अपना गुस्सा दिखा रहे हैं।

