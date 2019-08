IPL 2020: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कर्स्टन और नेहरा को किया सैक, हेसन को दी ये बड़ी जिम्मेदारी

Indian Premier League 2019, RCB, Mike Hesson: इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने माइक हेसन को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन्स नियुक्त किया है। माइक हेसन इससे पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम किंग्स इलेवन पंजाब के कोच रह चुके हैं, हाल ही में उन्होंने अपना पद छोड़ा था।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज साइमन कैटिच आरसीबी के मुख्य कोच का पद संभालेंगे। आरसीबी ने गैरी कर्स्टन और आशीष नेहरा से अलग होने का फैसला लिया और अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के रूप में हेसन आरसीबी के टीम की नीति, रणनीति, कार्यक्रम, स्काउटिंग और प्रदर्शन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। वो खिलाड़ियों और कोच के साथ काम करेंगे और आरसीबी टीम मैनेजमेंट का भी हिस्सा होंगे।

We are happy to announce Simon Katich as the new Head Coach of Royal Challengers Bangalore. Simon will be in charge of inculcating a high-performance culture within the team. #PlayBold pic.twitter.com/L833g72fyP

Welcoming Mike Hesson as the Director of Cricket Operations for RCB.



Mike will be responsible for overall cricket operations. He will work closely with the players and the coaching team, while being a part of the RCB Management team.#PlayBold pic.twitter.com/b3uplIq1w1