KKR vs KXIP: पंजाब की हार के बाद प्रीति जिंटा के ट्वीट ने जीता फैन्स का दिल

IPL 2019 KKR vs KXIP: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की को-ओनर प्रीति जिंटा के ट्वीट ने फैन्स का दिल जीत लिया है। मैच के बाद प्रीति जिंटा ने शाहरुख खान को कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की बधाई दी।

प्रीति जिंटा इस मैच के दौरान स्टेडियम में नजर नहीं आई। उन्होंने मैच के बाद ट्विटर पर लिखा, 'शाहरुख खान को बधाई, केकेआर ने अच्छा खेल दिखाया। यह बड़ा स्कोर था और हमने लक्ष्य हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह हमारा दिन नहीं था। लेकिन कल नया दिन होगा, हमारा अगला मैच होम ग्राउंड मोहाली में होना है।'

Congrats @iamsrk 😘 Well played KKR. It was a massive score & we tried but it was not our day today, but tomorrow is another day so Chin up @lionsdenkxip Looking forward to our home game at Mohali and some fireworks from #SaddaSquad #SaddaPunjab #KKRvsKXIP #VIVOIPL 🏏