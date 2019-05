VIDEO:  जसप्रीत बुमराह को लेकर सचिन तेंदुलकर ने दिया ये रिएक्शन

Indian Premier League 2019 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings MI vs CSK: दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल के 12वें सीजन (IPL 2019) के फाइनल में मुम्बई इंडियंस के लिए शानदार गेंदबाजी कर 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार हासिल करने वाले जसप्रीत बुमराह को आज के समय में दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज करार दिया। बुमराह ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रविवार को राजीव गांधी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट हासिल किए। मुम्बई द्वारा दिए गए 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपर किंग्स एक रन से हार गए।

मैच के बाद मुम्बई के ही खिलाड़ी युवराज सिंह ने सचिन का इंटरव्यू लिया, जिसमें सचिन ने बुमराह की जमकर तारीफ की और उन्हें आज के समय का दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज करार दिया। सचिन ने कहा, “जसप्रीत बुमराह आज की तारीख में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं। आशा है कि अभी उनका श्रेष्ठ आना बाकी है।”

युवराज से बातचीत से पहले सचिन ने मुम्बई इंडियंस टीम के कोच महेला जयवर्धने के साथ पूर्व क्रिकेटर एवं कमेंटेटर संजय मांजरेकर से बात की। इस दौरान सचिन ने बुमराह की क्रिकेट की समझ की तारीफ की और कहा कि दो मौकों पर उनके साथी गेंदबाजों ने जब काफी रन लुटा दिए तो बुमराह ने अपनी सटीक गेंदबाजी से फिर टीम को पटरी पर लाने का काम किया था।

मांजरेकर ने जब सचिन से बुमराह की गेंदबाजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “वह काफी परिपक्व गेंदबाज हो गए हैं। इस मैच में उनकी परिपक्वता चरम पर थी। हमें याद करना होगा कि लसिथ मलिंगा और क्रुणाल पांड्या के ओवर में काफी रन चले जाने के कारण मैच मुम्बई के हाथों से फिसल गया था लेकिन अपने दो ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी कर बुमराह मुम्बई को फिर से मैच में वापस लाए थे।”

