IPL 2019 RCB vs KKR: हार के बाद विराट की फोटो वायरल, फैन्स बोले- इससे दुखद कुछ नहीं

IPL 2019 RCB vs KKR (Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders) इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) को लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आंद्रे रसेल की दमदार पारी के दम पर पांच विकेट से जीत दर्ज की। मैच के बाद RCB के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) बहुत निराश नजर आए। हार के बाद विराट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैन्स इस तस्वीर के साथ लिख रहे हैं कि इससे दुखद कुछ नहीं है।

विराट ने मैच के बाद कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि हमने आखिरी के चार ओवर में मैच गंवा दिया। आखिरी के चार ओवरों में जिस तरह की गेंदबाजी हुई वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। हमें और चालाक होना पड़ेगा, कुछ होता नहीं है कि हम दबाव में आ जाते हैं। इस सीजन में हमारी यही कहानी रही है। अगर आप आंद्रे रसेल जैसे पावर हिटर के सामने अहम ओवरों में बहादुरी से गेंदबाजी नहीं करेंगे तो हमेशा ही यह मुश्किल रहेगा। मैं जिस मौके पर आउट हुआ, उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं, 20-25 रन और बनने चाहिए थे।'

So sad of virat. Soon he will bounce back from all hurdles. V for victory... I support #ViratKohli pic.twitter.com/vFW7rpwEZc