IPL 2019 MIvsCSK: अपनी खास फैन से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर आए धौनी- video

IPL 2019 MI vs CSK महेंद्र सिंह धौनी भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शुमार हैं। उनकी टीम जीते या हारे, सबसे ज्यादा चर्चा में वो ही रहते हैं। बुधवार (3 अप्रैल) को उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट की पहली हार झेलनी पड़ी, लेकिन मैच के बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया, जिसने सबका दिल जीत लिया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 रनों की हार के बाद धौनी ड्रेसिंग रूम से वापस आए और अपनी एक खास फैन से मिले।

इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें धौनी मैच के बाद वापस लौटे और एक बूढ़ी महिला से मिले। उस महिला ने धौनी को एक पोस्टर भी थमाया। धौनी ने कुछ देर उनसे बात की, उनके साथ सेल्फी क्लिक की और फिर टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया। यह वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो चुका है।

Captain cool, @msdhoni humble 😊



Heartwarming to see this gesture from the legend in Mumbai 🤗 @ChennaiIPL #VIVOIPL pic.twitter.com/6llHlenIzL