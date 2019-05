IPL 2019 Final: हार के बाद बुरी तरह टूट गए थे धौनी, संजय मांजरेकर ने किया खुलासा

Indian Premier League 2019 final MI vs CSK: पूर्व भारतीय क्रिकेटर से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर ने रविवार (12 मई) को आईपीएल के फाइनल (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स की एक रन से पराजय के बाद महेंद्र सिंह धौनी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। मांजरेकर का कहना है कि मैच के बाद की सेरेमनी में धौनी बेहद निराश और टूटे हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा पहले धौनी को उन्होंने कभी नहीं देखा था।

बता दें कि महेंद्र सिंह धौनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 9 रन की जरुरत थी। चेन्नई 150 रनों का पीछा कर रही थी। लेकिन मुंबई ने इन रनों का बचाव किया। तीन बार जीवनदान मिलने के बाद शेन वॉटसन टीम को आखिरी ओवर तक ले गए। अंतिम ओवर लसिथ मलिंगा करवा रहे थे। श्रीलंका के इस पेसर ने 3 ओवरों में 42 रन दिए थे।

आखिरी ओवर में पहले वॉटसन 80 रन बनाकर रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए दो रन बनाने थे, लेकिन मलिंगा ने शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू आउट करके मुंबई को चौथी बार टाइटल जितवा दिया। आईपीएल 2019 की हार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 8 फाइनल में पांचवीं हार थी।

संजय मांजरेकर ने हार के बाद धौनी के स्थिति के बारे में टि्वटर पर बताया। उन्होंने भावुक ट्वीट करते हुए लिखा- जब धौनी बोल रहे थे, उनसे बात करते हुए मेरा कलेजा बाहर आ रहा था। वह सचमुच टूटे हुए लग रहे थे। मैं धौनी को पहले ऐसा कभी नहीं देखा।

My heart went out to Dhoni speaking to him in the post match, he seemed really heartbroken. Never seen him like that before.