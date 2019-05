VIDEO: खुली बस में मुंबई इंडियंस ने ऐसे मनाया जश्न, सड़कों पर उतरे फैन्स

Indian Premier League 2019 final MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स पर रविवार (12 मई) को मुंबई इंडियंस ने 1 रन से जीत हासिल की। रिकॉर्ड चौथी बार आईपीएल का खिताब (IPL- 2019) अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने वापस मुंबई पहुंचने पर फैंस के साथ इसकी खुशियां मनाई। रोहित शर्मा ने कमान मिलने के बाद टीम से एकजुट प्रदर्शन कराया। हैदराबाद से वापसी के बाद सोमवार को मुंबई में टीम का खुली बस में शानदार स्वागत हुआ। आईपीएल के 12वें संस्करण में मुंबई इंडियंस की रोमांचक खिताबी जीत के बाद सोमवार को वापस मुंबई पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। टीम को सोमवार शाम टीम मालिक मुकेश और नीता अंबानी के आवास एंटिलिया से खुली बस में पैडर रोड और मरीन ड्राइव होते हुए नरीमन प्वाइंट स्थित होटल ट्राइडेंट तक ले जाया गया।

पूरे रास्ते खिलाड़ी खिताबी जीत का जश्न मनाते हुए गए और इस दौरान हजारों प्रशंसक उनकी बस के चारों ओर टीम के दीदार के लिए मौजूद थे। सभी खिलाड़ियों ने बारी-बारी हाथ में ट्रॉफी ली। खुली बस में खिलाड़ियों के साथ नीता अंबानी भी मौजूद थीं।

टीम के खिलाड़ी करीब छह किलोमीटर तक खिताबी जीत का जश्न मनाया और इस दौरान वे प्रशंसकों से हाथ भी मिलाते नजर आए। मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से इस जश्न की वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं।

We’re celebrating with the ones that always have our back 💙🌟 #OneFamily pic.twitter.com/Zu0o4Un0eH — Krunal Pandya (@krunalpandya24) May 13, 2019

शानदार समापन

मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के सत्र की इससे बेहतर समापन की उम्मीद नहीं कर सकती थी। बेशक आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सबसे ज्यादा आठ बार फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन सबसे सफल कप्तान का सेहरा आखिरकार मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के सिर पर ही सजा।

चौथी बार खिताब जिताया

मुंबई की टीम आईपीएल के इतिहास में अब तक कुल पांच बार फाइनल में पहुंची और चार बार खिताब जीता। चारों बार (2013, 2014, 2017 और 2019) रोहित शर्मा ने ही अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में 2010 में टीम को चेन्नई से हार का सामना करना पड़ा था।