चीयरलीडर्स के साथ धौनी की फोटो हुई वायरल, जानिए कैसे कमेंट्स आए

Indian Premier League 2019 Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स प्वॉइंट टेबल में टॉप पर है और प्लेऑफ का टिकट भी कटा चुका है। इसके अलावा टीम का क्वॉलिफायर-1 में खेलना भी लगभग तय हो चुका है। 1 मई को चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा सीजन में लीग राउंड में अपने होमग्राउंड पर अपना आखिरी मैच खेला। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 80 रनों से जीत दर्ज की। मैच के बाद धौनी ने ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात की और चीयरलीडर्स से भी मिले।

The #Yellove way of super thanking everyone behind a super successful conduct of the #AnbuDen games! #WhistlePodu 💛🦁 pic.twitter.com/gpVQ72Xp37

ग्राउंड स्टाफ के साथ धौनी की फोटो जब चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पेज पर शेयर की गई तो कुछ ही देर में वायरल हो गई। लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे कि धौनी जैसा जमीन से जुड़ा इंसान उन्होंने नहीं देखा। धौनी को कुछ लोगों ने कमेंट्स में भगवान का दर्जा भी दे डाला। अब चेन्नई सुपर किंग्स के पेज पर धौनी की फोटो चीयरलीडर्स के साथ शेयर की गई है।

#Thala with the Super cheerleaders of the Pride! Three cheers to the cheer team who've been throughout, heartily supporting the #Yellove cause! #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/g07XPhtBnV