IPL 2019 MIvCSK: पोलार्ड के स्टनिंग कैच ने पलटा पूरा मैच- देखें video

IPL 2019 MI vs CSK: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में बुधवार (3 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 रनों से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन में यह पहली हार थी, जबकि मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की। सुरेश रैना का बाउंड्री लाइन पर कीरन पोलार्ड ने जो कैच लपका, वो मैच का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ। पोलार्ड ने एक हाथ से शानदार कैच लपका था, उस समय रैना 16 रन बनाकर खेल रहे थे।

जेसन बेहरनडॉर्फ की गेंद पर ने लेंथ बॉल फेंकी, जिसे रैना ने डीप कवर में खेला, ऐसा लग रहा था कि यह गेंद छक्के के लिए जाएगी, लेकिन पोलार्ड ने बाउंड्री लाइन पर स्टनिंग कैच लपका और रैना को पवेलियन लौटना पड़ गया। यह चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट था और यहीं से मैच से उनकी पकड़ एकदम खत्म हो गई। इससे पहले पोलार्ड ने 7 गेंद पर 17 रनों की पारी खेली थी। मुंबई इंडियंस ने पांच विकेट पर 170 रन बनाए, जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 8 विकेट पर 133 रन ही बना पाया।

हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 8 गेंद पर नॉटआउट 25 रन बनाए और 4 ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट भी झटके। आप भी देखें कीरन पोलार्ड का वो स्टनिंग कैच, जिसने मैच का पासा पलट दिया-

MUST WATCH: Pluck it like Polly - Catch marvellous



