INDvsAUS: बुमराह ने डाली ऐसी यॉर्कर कि बल्लेबाज के उड़ गए होश, देखें VIDEO

6 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली बार ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर खेलेंगे। इस दौरे पर इस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट से भारत को काफी उम्मीदें हैं, जिसकी एक झलक बुमराह ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन और भारत के बीच खेले गए अभ्यास मैच के चौथे दिन दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसी घातक यॉर्कर डाली, जिसका बल्लेबाज पर कोई जवाब नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कोलेमन को जबतक कुछ समझ आता, तो उनके स्टंप उड़ चुके थे।

Jasprit Bumrah cleans up the final CA XI wicket. All out for 544, a lead of 183.



