अंबाती रायुडू ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का किया एलान

मौजूदा विश्व कप के लिये अनदेखी किये जाने के बाद भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज अम्बाती रायुडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया। बीसीसीआई अधिकारी ने इसका खुलासा किया। आंध्र के इस 33 साल के खिलाड़ी को ब्रिटेन में चल रहे विश्व कप के लिये अधिकारिक स्टैंडबाई सूची में रखा गया था लेकिन आल राउंडर विजय शंकर के चोटिल होने के बाद उसकी अनदेखी की गयी।

Indian middle-order batsman Ambati Rayudu has announced his retirement from all forms of cricket, he has written to BCCI pic.twitter.com/v4Wf3fwZ5i