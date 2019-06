FIH SERIES FINALS: दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर भारत ने जीता खिताब

भारत ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए एफआईएच सीरिज फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जा रही दुनिया की पांचवें नंबर की टीम भारत ने चैम्पियन की तरह खेला और पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही। ड्रैग फ्लिकर वरूण कुमार ने दूसरे और 49वें मिनट में गोल दागे जबकि हरमनप्रीत सिंह ने 11वें और 25वें मिनट में गोल किया। विवेक सागर प्रसाद ने भी 35वें मिनट में गोल किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल 53वें मिनट में रिचर्ड पाज ने किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचने से पहले ही ओलंपिक क्वालीफायर के आखिरी दौर के लिए क्वालीफाई कर चुके थे।

MAKE-SOME-NOISE-FOR-THE-CHAMPIONS!! 💥🎆 Congratulations to Team India on inching closer to #RoadToTokyo and for making fans across all generations fall in love with the brand of Hockey, all over again! #IndiaKaGame #FIHSeriesFinals #INDvRSA pic.twitter.com/1p5t97PrW9

जापान ने अमेरिका को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान

इससे पहले एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जापान टीम ने अमेरिका को 4-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने मैच में पहले मिनट से ही दबाव बना लिया था। दूसरे मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को वरूण ने गोल में तब्दील करके मेजबान को बढत दिलाई। भारत को 11वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में दक्षिण अफ्रीका को मौका मिला लेकिन एन एंटुली की रिवर्स हिट को भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने बचाया।

This prodigal talent of India who rose up the ranks from the Junior Men's Team to Senior proved there's no substitute to hard work and this award stands as a testament to the fact!



Take a bow, Team 🇮🇳's bright present & future!#IndiaKaGame #RoadToTokyo #FIHSeriesFinals pic.twitter.com/KrU21Hn7fl