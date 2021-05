मोहम्मद कैफ ने की अनिल कुंबले की जमकर तारीफ, लिखा दिल जीत लेने वाला मैसेज

भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अनिल कुंबले की जमकर तारीफ की है और उनके लिए ट्विटर पर एक स्पेशल मैसेज लिखा है। दरअसल, आईसीसी ने हॉल ऑफ फेमर को सेलिब्रेट करते हुए कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुंबले के लिए खास वीडियो शेयर किया था। जिसमें आईसीसी ने कुंबले के करियर की उपलब्धियों और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का जिक्र किया था। कुंबले ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 619 विकेट चटकाए, जबकि वनडे में भी 337 विकेट अपने नाम किए।

.@anilkumble1074 hand-held a generation of cricketers & I can vouch for this.. I can't forget his reassuring presence at the non-striker's end when I got my first ODI hundred. A mentor, a role model, a legend..the career of this @icc Hall of Famer is definitely worth celebrating