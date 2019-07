ICC CWC 2019: सुनील छेत्री बोले- विराट एंड कंपनी हमें तुम पर गर्व है

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा की। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हारकर टूनार्मेंट से बाहर होना पड़ा। पूरे टूनार्मेंट में भारत केवल दो मैच हारा।

This team you've led has played the kind of cricket to make all of us proud, @imVkohli. It was a fantastic journey that fell a few yards short, but I'm sure you boys will pick yourselves up soon. Very proud of Team India.