IPL Auction 2019: भारतीय फैन ने मिशेल जॉनसन का उड़ाया मजाक, यूं की बोलती बंद

हाल ही में जयपुर में आईपीएल 2019 की नीलामी पूरी हुई। जयदेव उनादकट और अनकैप्ड खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती सबसे ज्यादा रकम हासिल करने वाले खिलाड़ी बने। दोनों को नीलामी में 8.4 करोड़ रुपए मिले। उनादकट को राजस्थान रॉयल्स और वरुण को किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा। इस नीलामी में कई बड़े नाम अनसोल्ड ही रह गए।

बंगाल के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने तो कोई खरीददार ना मिलने पर सोशल मीडिया के जरिये अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। इसी कड़ी में एक भारतीय फैन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मिशेल जॉनसन को ट्रोल करने की कोशिश की।

इस फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा- मिशेल जॉनसन अनसोल्ड रह गए। जॉनसन ने इस ट्वीट का रिप्लाई किया और इस ट्रोलर की बोलती बंद कर दी।

मिशेल जॉनसन ने इस ट्रोलर को करारा जवाब देते हुए लिखा- हैलो चैंपियन, याद दिला दूं, मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुका हूं।

Hello champion, just a reminder, I retired from all cricket earlier this year