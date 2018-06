यो-यो टेस्ट पास करते ही रोहित शर्मा ने दिखाए तीखे तेवर, ऐसे की लोगों की बोलती बंद

बीसीसीआई के महाप्रबंधक (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम ने कहा, 'रोहित के लिए 15 जून को यो-यो टेस्ट देना अनिवार्य नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले से मंजूरी ली थी।' रोहित ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में यो-यो टेस्ट पास कर लिया है।

रोहित ने अपनी फिटनेस पर सवाल उठाने वाले मीडिया के एक वर्ग पर निशाना भी साधा। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं अपना समय कहां और कैसे बिताता हूं इस बारे में किसी को दखल देने का हक नहीं है। जब तक मैं नियमों का पालन करता हूं तब तक मुझे अपने तरीके से समय बिताने का अधिकार है। असल मुद्दों पर चर्चा करिए। कुछ चैनलों को मैं बताना चाहूंगा कि यो-यो टेस्ट में सफल होने के लिए मुझे एक मौका मिला जो आज था।

Dear... it’s no ones business how & where I spend my time.I’m entitled to have time off as long as I follow protocol.Let’s debate some real news shall we😊 & to a few channels,I had just 1 chance to clear my yo-yo that was today.Verification before reporting is always a good idea