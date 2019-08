श्रीनगर में धौनी ने शुरू की इंडियन आर्मी की ड्यूटी, फोटो हुई वायरल

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धौनी श्रीनगर पहुंच चुके हैं और इंडियन आर्मी की ड्यूटी ज्वॉइन कर ली है। सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो आर्मी यूनीफॉर्म में हैं उनके हाथ में बैट है। क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर में बुधवार को सेना के साथ जुड़ गए।

यहां वो अन्य सैनिकों की तरह गश्त, गार्ड ड्यूटी और बाकी काम करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 15 अगस्त तक 106 टीए बटालियन (पैरा) के साथ रहेंगे और सैनिकों की तरह काम करेंगे। सेना के अधिकारियों ने कहा, 'लेफ्टिनेंट कर्नल धौनी आज यहां पहुंच गए और यूनिट से जुड़ गए। यूनिट आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर में विक्टर फोर्स के साथ जुड़ेंगे। विश्व कप विजेता कप्तान 38 बरस के धौनी के सेना को दो सप्ताह सेवाएं देने के अनुरोध को पिछले सप्ताह सेना मुख्यालय ने मंजूरी दी थी।'

Here comes the 1st exclusive picture of #LtColonelDHONI From Srinager. 😍❤️ pic.twitter.com/gbZtqyQETJ