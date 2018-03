हादसा:क्रिकेटर मोहम्मद शमी रोड एक्सीडेंट में घायल, सिर में लगे 4 टांके

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी देहरादून से दिल्ली लौटते हुए सड़क दुर्घटना में मामूली रूप से घायल हो गए। उनके सिर में कुछ टांके लगे हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल टीम के सदस्य शमी कार में देहरादून से नयी दिल्ली लौट रहे थे, तब उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गयी। शमी खतरे से बाहर हैं। सत्ताईस वर्षीय शमी खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा करने के लिये बंगाल के बल्लेबाज और भारत ए के खिलाड़ी अभिमन्यु ईश्वरन के पिता द्वारा चलायी जा रही अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में दो दिन की ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह अपनी पत्नी हसीन जहां द्वारा घरेलू हिंसा और व्याभिचार की शिकायत दर्ज कराने के बाद मानसिक रूप से परेशान थे। शमी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था।



अभिमन्यु के पिता ईश्वरन आरपी ने पीटीआई से कहा, 'मोहम्मद शमी ठीक हैं। वह देहरादून में ट्रेनिंग करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, तब उनकी कार की हल्की टक्कर हो गयी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनके सिर में कुछ टांके लगे हैं। वह बिलकुल ठीक है और उन्हें एक दिन के आराम की सलाह दी गयी है। उन्हें कल ही अस्पताल से छुट्टी मिल गयी थी और वह एक निजी स्थान पर हैं। अगर वह अच्छा महसूस करते हैं तो वह कल दिल्ली लौट जायेंगे। ऐसी कोई चोट नहीं लगी है जिससे उनकी आईपीएल में भागीदारी पर असर पड़े। क्लेमेंटाउन के पुलिस थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि आशारोडी के समीप यह टक्कर हुई, इस दुर्घटना में शमी को हल्की चोटें आयी हैं और अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुटटी दे दी गयी ।



पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार दुर्घटना में उनके एक मित्र और कार चालक को भी हल्की चोटें आयी हैं। नेगी ने बताया कि शमी कार दिल्ली जा रहे थे कि तभी सामने से आ रहे ट्रक ने अपने आगे चल रही एक बस को ओवरटेक करने के चक्कर में उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया जिसके चालक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शमी के मित्र ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

#MohammedShami injured in a road accident today while travelling from Dehradun to Delhi. He got stitches after getting head injuries. Currently, he is taking rest in Dehradun. (File pic) pic.twitter.com/XuFpRCpx9i