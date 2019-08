India vs West Indies: अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ ऐसा करेंगे भारतीय क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार (24 अगस्त) को अरुण जेटली (Arun Jaitley) के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें 'असाधारण राजनेता' और 'सक्षम' और सम्मानित क्रिकेट प्रशासक करार दिया। बीसीसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ''जेटली असाधारण राजनेता थे और जुनूनी क्रिकेट प्रशंसक थे। उन्हें हमेशा क्रिकेट के सक्षम और सम्मानित प्रशासकों में से एक के रूप में याद रखा जाएगा। इसके साथ ही आज एंटिगा में भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेटर काली पट्टी हाथों पर बांधकर उतरेंगे।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन खेलने के लिए उतरेंगे। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 42 रन पर पांच विकेट लेकर वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को झकझोर दिया। मेजबान टीम ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 59 ओवर में आठ विकेट खोकर 189 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज अभी भारत के पहली पारी के 297 रन के स्कोर से 108 रन पीछे है और उसके दो विकेट शेष हैं। इशांत ने अपने करियर में नौंवीं बार पारी में पांच विकेट लिए और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर क्रिकेटर हुए भावुक, गंभीर बोले- मैंने पिता खोया

बता दें कि अरुण जेटली ने 13 साल दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। साल 1999 से लेकर 2012 तक जेटली ने डीडीसीए के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों को जेटली ने सराहा और उनको विश्व क्रिकेट में पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई। जब जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे, तब दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमके। गंभीर के अलावा वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, शिखर धवन और इशांत शर्मा ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। जेटली क्रिकेट प्रशंसक थे और बीसीसीआई के अधिकारी भारतीय क्रिकेट के संबंध में कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले उनकी सलाह लेते थे।

Indian cricket team to wear black arm bands in its match against West Indies today to condole the demise of Former Finance Minister #ArunJaitley, who was also the president of the Delhi District Cricket Association (DDCA) & former vice-president of BCCI. (File pic) pic.twitter.com/cFxzycQ6zB