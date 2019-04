भारत की वनडे विश्व कप टीम से संतुष्ट हैं क्रिकेट प्रशंसक, पढ़ें प्रतिक्रिया

बीसीसीआई की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता में आगामी 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहे आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चयनकर्ताओं ने टीम में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ​ऋषभ पंत की जगह अनुभवी दिनेश कार्तिक को तरजीह दी है। वहीं नंबर चार के लिए चयनकर्ताओं ने अंबाती रायुडू के ऊपर बैटिंग ऑलराउंडर विजय शंकर को प्राथमिकता दी है।

भारत की विश्व कप टीम में सात बल्लेबाजों (विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धौनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक), तीन ऑलराउंडरों (विजय शंकर, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा), तीन तेज गेंदबाजों (भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह) और दो स्पिनरों (युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव) को चुना गया है। भारत की इस विश्व कप टीम से क्रिकेट प्रशंसक काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खासकर दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत पर वरीयता दिए जाने से क्रिकेट फैंस सहमत हैं।

India’s squad for the ICC #CWC19 announced: Virat Kohli (Capt), Rohit Sharma (vc), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Vijay Shankar, MSD (wk), Kedar Jadhav, Dinesh Karthik, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Mohd Shami — BCCI (@BCCI) April 15, 2019

बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल पर विश्व कप टीम की सूची जारी किए जाने के बाद क्रिकेट फैंस लगातार कॉमेंट करके बधाई दे रहे हैं और टीम सिलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं। आप भी पढ़ें भारत की विश्व कप टीम पर क्या है क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रिया...

Thank You its @DineshKarthik hereee❤❤😍😍 — Yadav JBS (@JBSVision) April 15, 2019

Happy for Dinesh Karthik,very well deserved — Devshi Der (@devshi_der) April 15, 2019

Wonderful and balanced INDIAN SQUAD for WC2019.....Congratulations to all 15....great to see @vijayshankar260 huge expectations.🇮🇳🇮🇳 — Cherish Thakrar (@CherishThakrar) April 15, 2019

The selectors clearly said They choose DK over Pant because of Wicket-keeping skills. — Siddharth Sharma⚡ (@Sidd_Sharma96) April 15, 2019

DK ahead of Pant is great! We need a consistant batsman, not a hit or miss batsman. I like the pick of Jadeja too. But Vijay Shankar? Hmm maybe his bowling and fielding area gave him a little edge over Rayudu... — Tharun (@Checkmate335) April 15, 2019

Amazing to see @DineshKarthik in the Squad. Would love to see him playing match winning innings in Worldcup2019 — Umesh Isran (@umeshisran405) April 15, 2019

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।