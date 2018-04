विराट कोहली ने एक ट्वीट में बताया, क्यों सचिन से नहीं हो सकती उनकी तुलना?

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज 45वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें बधाईयों तांता लगा हुआ है। साल 2013 में संन्यास लेने वाले सचिन तेंदुलकर को उनके जन्मदिन पर क्रिकेट जगत ने ढेर सारी शुभकामनाओं से नवाजा। इसमें भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली भी शामिल हैं। दरअसल, विराट कोहली की तुलना आए दिन सचिन से की जाती रहती है। विराट कोहली ने सचिन के जन्मदिन पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सचिन से खुद की तुलना किए जाने पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'हैप्पी बर्थडे सचिन पाजी, आप ही इस खेल के मास्टर- ब्लास्टर थे और आगे भी आप ही मास्टर-ब्लास्टर रहोगे।'

Wish you a very Happy Birthday @sachin_rt Paaji. 🤗😊 You are and will always be the real Master Blaster! 🙏👏 — Virat Kohli (@imVkohli) April 24, 2018

सचिन के बर्थडे पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट किया ऐसा वीडियो, भड़क गए लोग- VIDEO

सचिन तेंदुलकर के साथ लंबे समय तक ड्रेंसिंग रूम साझा करने वाले वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘जन्मदिन की शुभकामनाएं सचिन। आप हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। यह देखना अद्भुत है कि आप संन्यास लेने के बाद भी समाज के लिए योगदान दे रहे हैं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।' वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘वो सिर्फ क्रिकेट नहीं दुनिया है मेरी और बहुतों की। उस व्यक्ति को जन्मदिन की असीम शुभकामनाएं, जो भारत में समय को रोक दिया करता था। क्रिकेट के बल्ले को इतना बड़ा हथियार बनाने के लिए धन्यवाद, जिसे बाद में मेरे जैसे कई और लोगों ने भी इस्तेमाल किया।’

Woh sirf ek Cricketer nahi,

Duniya hai Meri !



aur bahuton ki.



Many more happy returns of the day to a man who could stop time in India (literally) .Thank you for making the Cricket Bat such a great weapon, which later many like me could also use. #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/TVtpaxSiJz — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 24, 2018