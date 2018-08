ENG vs IND 4th Test:साउथैम्प्टन टेस्ट मैच के लिए तय हो गई टीम इंडिया की प्लेइंग XI !

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आर अश्विन कूल्हे की चोट से उबर गये हैं और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में खेलने के लिये फिट हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वह कल अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं करेंगे। पिछले 38 टेस्ट में वह प्रत्येक टीम में बदलाव करते रहे हैं। भारत ने पिछले 45 टेस्ट में अपनी टीम में बदलाव किये जिससे कोहली की अगुवाई वाले 38 टेस्ट मैच भी शामिल हैं। मैच की पूर्व संध्या पर विराट कोहली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'चौथे टेस्ट मैच में खेलने के लिये हर कोई फिट है। अश्विन भी चोट से अच्छी तरह उबर चुके हैं। उन्होंने अच्छा अभ्यास किया। वह खेलने के लिये फिट हैं। बदलाव ऐसे ही नहीं किये गये। इस दौरान कुछ चोटें भी होती थीं जिनके बारे में बात नहीं की गयी। यह दोनों का मिश्रण रहता था। अब परिस्थितियों को देखते हुए हमें कुछ भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं हो रही।'



विराट ने कहा कि नॉटिंगम की लय बरकरार रखनी होगी

भारतीय टीम 0-2 से पिछड़ने के बाद नॉटिंगम में तीसरे टेस्ट में 203 रन की जीत से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में वापसी करने में सफल रही। कोहली ने अपनी टीम से कड़ी मेहनत जारी रखते हुए इसी लय को चौथे टेस्ट में बनाये रखने की बात कही। भारत के 2014 इंग्लैंड दौरे को याद करते हुए कोहली ने कहा, 'हमारे पास शायद शुरू में मिली बढ़त (लार्ड्स पर 1-0 की जीत के बाद) का फायदा उठाने का अनुभव नहीं था। चार साल बाद मुझे यही लगता है। इस समय हम समझते हैं कि हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि हमने सीरीज में सही समय पर लय हासिल की। 0-2 से पिछड़ने के बाद ऐसा खेल दिखाना शानदार है क्योंकि हर किसी ने सोचा होगा कि हमारे खिलाफ क्लीन स्वीप होगा या हमें रौंद दिया जायेगा।' इंग्लैंड ने 2014 में साउथैम्पटन में भारत के खिलाफ में 266 रन से जीत दर्ज की थी। कोहली ने अपनी टीम से इस जीत की लय को जारी रखकर इसका फायदा उठाने की बात कही।

