VIDEO: विराट ने कहा- भारतीय क्रिकेट के लिए एमएस धौनी से ज्यादा समर्पित दूसरा कोई नहीं

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए उनसे ज्यादा समर्पित कोई और क्रिकेटर नहीं है। सिडनी में पहले वनडे में धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना झेलने वाले धौनी ने एडिलेड और मेलबर्न में टीम को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया में मिली ऐतिहासिक जीत में धौनी के योगदान का उल्लेख करते हुए विराट कोहली ने कहा कि पूर्व कप्तान को कुछ राहत दी जानी चाहिए।

