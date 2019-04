WC टीम सिलेक्शनः रायुडू से पहले वीवीएस लक्ष्मण के साथ हो चुका है ऐसा

इतिहास अपने को दोहराता है और क्रिकेट भी इसका अपवाद नहीं है। सोलह साल पहले जिन परिस्थितियों में वीवीएस लक्ष्मण विश्व कप 2003 की टीम में नहीं आ पाए थे लगभग वैसी ही कहानी दूसरे हैदराबादी बल्लेबाज अंबाती रायुडु के साथ दोहराई गयी है। तीसरे नंबर के बल्लेबाज के रूप में लक्ष्मण का 2003 में विश्व कप टीम में स्थान पक्का माना जा रहा था। लेकिन टीम चयन से चंद महीने पहले न्यूजीलैंड दौरे में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें विश्व कप टीम में जगह नहीं मिल पाई।

रायुडु अपने करियर में शुरू से नंबर तीन या चार पर खेलते रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से उन्हें नियमित तौर पर नंबर चार पर उतारा गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में नाकामी के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया और अब लगता है कि 33 वर्षीय रायुडु का हैदराबाद के अपने सीनियर लक्ष्मण की तरह विश्व कप खेलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चयनकर्ताओं ने तब लक्ष्मण की जगह दिनेश मोंगिया को लिया था। मोंगिया के चयन का आधार यही था कि वो खेल की तीनों विधाओं बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में थोड़ा-थोड़ा योगदान दे सकते थे, जबकि लक्ष्मण विशुद्ध बल्लेबाज थे।

रायुडु की जगह चुने गए विजय शंकर ने इसी साल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और अब तक केवल नौ मैच खेले हैं। चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने शंकर के चयन पर 'तीन डायमेंशन' शब्द का उपयोग किया, क्योंकि वो तीनों डिपार्टमेंट में योगदान दे सकते हैं। रायुडु विशुद्ध बल्लेबाज हैं। लक्ष्मण ने विश्व कप 2019 की टीम को लेकर कहा, 'यह संतुलित टीम है और भारत विश्व कप का प्रबल दावेदार है।' हालांकि, टीम चयन से पहले उन्होंने खुद की 15 सदस्यीय टीम चुनी थी जिसमें रायुडु को जगह दी थी। स्वाभाविक है कि रायुडु को बाहर करने से वे निराश होंगे।

लक्ष्मण को जब विश्व कप की टीम से बाहर किया गया था, तो उन्होंने तब कहा था, 'ये मेरे करियर का सबसे हताशाजनक क्षण था। मैंने विश्व कप के लिए कड़ी मेहनत की थी। पिछले साल (2002 में) वेस्टइंडीज सीरीज में मैंने सबसे अधिक रन (312) बनाए थे और इसके बाद इस तरह से टीम से बाहर किया जाना बेहद करारा झटका था। ये निराशा हमेशा बनी रहेगी। इस खबर को पचाने में मुझे थोड़ा समय लगा।' रायुडु ने भी अपनी निराशा व्यक्त की और उन्होंने 'थ्री डायमेंशन' शब्द का उपयोग व्यंग्यात्मक लहजे में करके चयनकर्ताओं पर तंज कसा।

रायुडू ने ऐसे दिया कमेंट

रायुडु ने ट्वीट किया, 'विश्व कप देखने के लिए (3डी) चश्मे का ऑर्डर कर दिया है।' रायुडु के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रज्ञान ओझा ने लिखा था, 'हैदराबादी क्रिकेटरों का दिलचस्प मामला... ऐसी स्थिति में रह चुका हूं। निराशा समझ सकता हूं।' दिलचस्प बात यह थी कि 2002—03 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन वनडे में लक्ष्मण खेले थे जिनमें उन्होंने 9, 20 और 10 रन की पारियां खेली थी। इसके बाद तीन वनडे में उनकी जगह मोंगिया उतारे गए जिसमें वह 12, दो और शून्य का स्कोर ही बना पाए थे।

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋..