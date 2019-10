महिला क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का क्लीन स्वीप, एकता बिष्ट बनीं 'वुमेन ऑफ द मैच'

India vs South Africa Women Cricket, 3rd ODI: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर वडोदरा के रिलायंस स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 6 रनों से मात दी। भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को मात देककर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया है। एकता बिष्ट को 'वुमन ऑफ द मैच' चुना गया जबकि मेरिजाने काप को 'वुमन ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार मिला।

भारत ने इससे पहले बुधवार को पहले वनडे में 8 विकेट से जीत हासिल की थी जबकि शुक्रवार को खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने मेहमान टीम को पांच विकेट से हराया था। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.5 ओवरों में सभी विकेट गंवाकर 146 रन बनाए और मेहमान टीम को 140 रनों पर ढेर कर दिया।

भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर ने सबसे अधिक 38 रन बनाए जबकि शिखा पांडेय ने 35 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके अलावा पूनम राउत (15), कप्तान मिताली राज (11) और मानसी जोशी (12) ही दहाई तक पहुंच सकीं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मेरिजाने काप ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए जबकि शबनिम इस्माइल और अयाबोंगा खाका को दो-दो सफलता मिली।

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही तथा दूसरे ओवर तक उसकी दोनों सलामी बल्लेबाज प्रिया पूनिया (शून्य) और रोड्रिग्स (तीन) पवेलियन में विराजमान थी। पूनम राउत (15) और कप्तान मिताली राज (11) भी पर्याप्त समय क्रीज पर बिताने के बावजूद लंबी पारी नहीं खेल पाई। भारत का स्कोर 30वें ओवर में छह विकेट पर 71 रन था लेकिन हरमनप्रीत (38) और शिखा पांडे (40 गेंदों पर 35) के प्रयासों से टीम 150 रन के करीब पहुंच पाई। हरमनप्रीत ने अपनी 76 गेंद की पारी में पांच चौके लगाये जबकि शिखा की पारी में छह चौके शामिल हैं।

That's a wrap from Vadodara as #TeamIndia take home the series 3-0 in emphatic fashion. Thank you for all the love and support #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/RXRkgIiXFj