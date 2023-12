India vs Australia Live Telecast 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन वनडे सीरीज का आगाज आज से, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

ऐप पर पढ़ें

India Women vs Australia Women Live Telecast 1st ODI: इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 28 दिसंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। एकमात्र टेस्ट मैच में कंगारुओं को मात देने के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की नजरें वनडे सीरीज का आगाज भी जोरदार अंदाज में करने पर होगी। वनडे में भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, टीम इंडिया को 51 में से 10 ही मैचों में जीत मिली है, वहीं घर पर भारत ने कंगारुओं को 22 में से चार ही बार हराया है। वुमेंस टीम की नजरें आज इस रिकॉर्ड को बेहतर करने पर होगी। आइए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारिओं पर एक नजर डालते हैं-

India Women vs Australia Women Live Telecast 1st ODI When Where and How To Watch IND W vs AUS W Live Streaming Online in India

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

India Women vs Australia Womens पहला वनडे आज यानी 28 दिसंबर गुरुवार को खेला जा रहा है।

INDW vs AUSW 1st ODI मैच कहां खेला जा रहा?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहला वनडे मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है।

India Women vs Australia Womens पहला वनडे कितने बजे शुरू होगा?

INDW vs AUSW 1st ODI मैच भारतीय समयानुसार डेढ बजे शुरू होगा।

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहला वनडे मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India Women vs Australia Womens पहला वनडे आप टीवी पर स्पोर्स्ट18 - 1 (SD+HD) चैनल पर देख सकेंगे।

INDW vs AUSW 1st ODI मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहला वनडे मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं, इस मैच से जुड़ी अहम खबरें आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।