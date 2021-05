इस साल ऑस्ट्रेलिया में डे-नाइट टेस्ट खेलेगी भारतीय महिला टीमः बीसीसीआई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल ऑस्ट्रेलिया में डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेक्रेटरी जय शाह ने इसका ऐलान किया है। जय शाह ने गुरुवार को कहा कि इतिहास में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगी।

Taking forward our commitment towards women's cricket, I am extremely pleased to announce that Team India @BCCIwomen will play in their first-ever pink ball day-night Test later this year in Australia.