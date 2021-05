इंग्लैंड पहुंचने से पहले भारतीय महिला क्रिकेटरों का इंटेंस वर्कआउट- Video

भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी। भारत की महिला और पुरुष टीम साथ में चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। टीम मुंबई से रवाना होगी और फिलहाल महिला और पुरुष टीम के क्रिकेटर्स मुंबई के होटल में क्वारंटाइन हैं। इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेटर्स इंग्लैंड दौरे की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी समेत टीम की बाकी क्रिकेटर्स भी जिम में जमकर पसीना बहा रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) विमेन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से महिला क्रिकेटरों के इंटेंस वर्कआउट का वीडियो शेयर किया गया है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'शट द नॉयस (शोर खत्म करो), वी आर इंडिया (हम भारत हैं)'

Shut the Noise! We are INDIA 🇮🇳 #TogetherWeWin pic.twitter.com/5b2jFYQBIT