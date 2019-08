'रवि शास्त्री के मार्गदर्शन में भारत जीतेगा टी-20 विश्व कप'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने टीम इंडिया के फिर से कोच नियुक्त किए गए रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि टीम उनके मार्गदर्शन में अगला टी-20 विश्व कप जीतेगी। शास्त्री 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप तक टीम के कोच बने रहेंगे। वह इस समय टीम के साथ विंडीज दौरे पर हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएसी के समक्ष इंटरव्यू दिया।

भारतीय टीम के कोच पद के लिए माइक हेसन, टॉम मूडी, रॉबिन सिंह, लालचंद राजपूत, फिल सिमंस और मौजूदा कोच रवि शास्त्री होड़ में थे और सीएसी ने शास्त्री के नाम पर मोहर लगा दी।

सीके खन्ना ने रवि शास्त्री को बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है कि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री का तालमेल भारतीय क्रिकेट को नयी ऊंचाइयों पर ले जाएगा और टीम अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी-20 विश्व कप जीतने में कामयाब होगी।”

