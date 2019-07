India tour to West Indies 2019: वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम चयन की मीटिंग शुरू, विराट कोहली भी हुए शामिल

वेस्टइंडीज दौरे के लिए आज टीम इंडिया की टी20 इंटरनेशनल, वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा होनी है। मुंबई में चयनकर्ताओं की बैठक शुरू हो गई है। बैठक मुंबई में बीसीसीआई के क्रिकेट सेंटर में हो रही है। मीटिंग में कप्तान विराट कोहली और मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद पहुंच चुके हैं। भारत को वेस्टइंडीज में तीन-तीन टी20 इंटरनेशनल और वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है।

