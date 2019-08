विराट ने मैच के बाद किया ये खास ट्वीट, इनको बताया जीत का हीरो

India vs West Indies Virat Kohli Bhuvneshwar Kumar: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। दूसरा वनडे इंटरनेशनल जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरे वनडे में भी बारिश से खलल पड़ी, लेकिन मैच का नतीजा निकल गया। भारत ने 50 ओवर में सात विकेट पर 279 रन बनाए। बारिश के बाद वेस्टइंडीज को 46 ओवर में 270 रनों का लक्ष्य मिला था, और मेजबान टीम 42 ओवर में 210 रनों पर ऑलआउट हो गई। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार के साथ एक फोटो शेयर की है।

फोटो शेयर करते हुए विराट ने लिखा, 'टॉप विन और टॉप गेंदबाजी इस शख्स की।' भुवी ने 8 ओवर में 31 रन देकर चार विकेट झटके। भुवी ने क्रिस गेल, निकोलस पूरन, रोस्टन चेज और कीमर रोच का विकेट झटका। गेल और पूरन के विकेट काफी अहम थे। वेस्टइंडीज की ओर से एविन लुइस ने 65 रनों की पारी खेली और वो मेजबान टीम की ओर से बेस्ट स्कोरर भी रहे।

Top win and top bowling from this guy . 🇮🇳👍 pic.twitter.com/TX5FkhpTCX